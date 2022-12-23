23.12.2022 21:12 Василь Голосний

Ігор Терехов нагородив переможців та призерів змагань з боксу та бойового самбо (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 23 грудня вручив Подяки міського голови переможцям та призерам всеукраїнських та європейських змагань з боксу і бойового самбо, а також їхнім тренерам.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер Харкова подякував їм за досягнення, а батькам і вчителям спортсменів - за виховання гідного молодого покоління.

«Харків завжди славився потужними школами боксу та боротьби, і ви ще раз підтверджуєте це особистими досягненнями та щоденною працею до сьомого поту, адже у спорті нічого і ніколи не дається просто. Я дякую вам за ще один привід пишатися нашим містом та нашими людьми під час війни, за вашу стійку патріотичну позицію, за сильний і вольовий характер та продовження спортивних традицій. Сьогодні ви прославляєте Харків далеко за його межами, що так важливо для містян та захисників, для усіх, хто сьогодні виборює на фронті і в тилу право бути окремою самодостатньою нацією. Бажаю вам міцного здоровʼя та впевнених подальших перемог!» - привітав спортсменів Ігор Терехов.

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