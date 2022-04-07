07.04.2022 17:27 Анна Кравцова

Для поддержки харьковчан театр музкомедии организовал концерты в метро (фото)

В Харьковском метро снова звучит музыка. Горожане от мала до велика могут насладиться композициями классических авторов и украинскими песнями. Харьковский академический театр музыкальной комедии организовал для харьковчан концерт.





Исполняют песни заслуженные артисты Украины и солисты театра. Организаторы говорят, что главная цель - приобщить к искусству и живой музыке как можно больше людей и поддержать горожан в нелегкое время. Исполняют песни заслуженные артисты Украины и солисты театра. Организаторы говорят, что главная цель - приобщить к искусству и живой музыке как можно больше людей и поддержать горожан в нелегкое время.

"Наш Харьковский академический театр музыкальной комедии решил сделать при содействии Харьковского городского головы Игоря Терехова и при поддержке нашего губернатора Олега Синегубова ряд концертов на станциях метро. Потому что, я считаю, искусство нужно. Без искусства очень жить сложно и плохо. Всем людям необходима поддержка. Мы собрали неплохой концерт на 50-55 минут. Я считаю, что мы порадуем наших харьковчан и сделаем их жизнь немного лучше и ярче" - сообщил Игорь Коваль, директор, главный режиссер Харьковского академического театра музкомедии.

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