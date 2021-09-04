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04.09.2021  00:14   

В Харькове показали яркое световое шоу (фото)

В Харьковском национальном академическом театре имени М.В. Лысенко /«Схід OPERA» большим световым перфомансом завершилась музыкально-театральная резиденция «Light & Space».



В «Light & Space» приняли участие 15 молодых художников по освещению, сценографов, режиссеров из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
 
Музыкально-театральная резиденция «Light & Space» ( «Свет и пространство»), которая проходила с 20 августа по 3 сентября 2021, создана для художников по освещению, режиссеров и сценографов. Задачей резиденции являлось освоение новых знаний в сфере цифровых технологий сценического света, развития навыков разработки световой партитуры оперно-балетного спектакля.
 
Обучение участников завершилось премьерным показом их работ в виде яркого светового шоу на Большой сцене «Схід OPERA» в сопровождении симфонического оркестра ХНАТОБ.

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Тэги:  хнатоб, харьков, концерт, шоу, оперный театр, light & space
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