В Харькове показали яркое световое шоу (фото)

В Харьковском национальном академическом театре имени М.В. Лысенко /«Схід OPERA» большим световым перфомансом завершилась музыкально-театральная резиденция «Light & Space».
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы местами 0-2°. На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажность:
давление:
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