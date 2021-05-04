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04.05.2021  16:33   

Футбол. Триумфальная победа харьковчанок (ФОТО, ВИДЕО)

Первостоличные спортсменки разгромили львовянок со счетом 7:0.

3 мая 2021 харьковский "Жилстрой-1" провел выездной матч против львовских "Карпат". Игра шестого тура чемпионата Украины завершилась со счетом 7:0 в пользу харьковчанок.
 
В матче дублем отметились Ольга Овдийчук и Анна Воронина. По одному мячу в ворота соперниц забили Ольга Бойченко, Дарья Апанащенко и Биргуль Садикоглу.
 
Напомним, первый матч первого круга команды провели 19 марта. Тогда "Жилстрой-1" победил львовянок со счетом 6:0.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, жилстрой-1, харьков, победа, украина, львов, женщины, карпаты, чемпионат
 
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