Главная Новости Спорт Тяжелая атлетика. Харьковчанка Камила Конотоп выиграла три золота на ЧЕ в Москве (ВИДЕО)
05.04.2021  13:58   

Тяжелая атлетика. Харьковчанка Камила Конотоп выиграла три золота на ЧЕ в Москве (ВИДЕО)

Харьковская спортсменка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Она смогла обойти соперниц и в рывке, и толчке, подняв в целом 208 кг.

Камиле не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 кг, а также в толчке -113 кг. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 кг, оставив далеко позади своих соперниц.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  камила конотоп, тяжелая атлетика
 
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