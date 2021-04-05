05.04.2021 13:58

Тяжелая атлетика. Харьковчанка Камила Конотоп выиграла три золота на ЧЕ в Москве (ВИДЕО)

Харьковская спортсменка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Она смогла обойти соперниц и в рывке, и толчке, подняв в целом 208 кг.



Камиле не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 кг, а также в толчке -113 кг. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 кг, оставив далеко позади своих соперниц.