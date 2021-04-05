Тяжелая атлетика. Харьковчанка Камила Конотоп выиграла три золота на ЧЕ в Москве (ВИДЕО)

Харьковская спортсменка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Она смогла обойти соперниц и в рывке, и толчке, подняв в целом 208 кг.
Камиле не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 кг, а также в толчке -113 кг. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 кг, оставив далеко позади своих соперниц.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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