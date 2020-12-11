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11.12.2020  11:10   

Водное поло: харьковские ватерполистки - чемпионки Украины - ХОГА

Соревнования состоялись 10 декабря в днепровском бассейне ДНУ.


kharkivoda.gov.ua
Победа над сборной Донецкой области гарантировала харьковской сборной золотые медали чемпионата независимо от результата другого матча. С поставленной задачей подопечные главного тренера команды Николая Слюсаренко уверенно справились, обыграв соперниц со счетом 19: 9.
 
Серебряными призерами стали киевлянки, а бронзовую медаль получила команда Днепра.
 
Самой результативной среди харьковских спортсменок в решающем матче была Марина Жихарева, которая принесла команде восемь очков.
 
Напомним, что 9 декабря женская сборная Харьковской области по водному поло завоевала Кубок Украины, обыграв в финале команду Днепра. Таким образом, ватерполистки Харьковщины сделали победный золотой дубль.
 
Старт следующего сезона чемпионата Украины по водному поло среди женских команд запланирован на февраль-март 2021 года.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  водное поло, чемпионат украины, днепр, ватерполистки
 
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