07.11.2020 16:26

«Металл» уверенно лидирует в дебютном чемпионате (24 футбол)

Харьковский футбольный клуб Металл благодаря двум пенальти обыграл главного конкурента.



Виталий Федорив / фото: Металл

В 10-ом туре харьковчане принимали у себя запорожский «Металлург». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Металла». Оба мяча в ворота соперников забил Виталий Федорив.

По итогам матча на счету у харьковского клуба 28 очков. Ближайшие конкуренты симферопольская «Таврия» и запорожский «Металлург» имеют в активе по 17 очков.

Следующий матч «Металл» проведет 15 ноября на выезде против «Кривбасса».

Напомним, что в предыдущем туре дебютный гол за "Металл" забил Папа Гуйе.