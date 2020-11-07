Главная Новости Спорт «Металл» уверенно лидирует в дебютном чемпионате (24 футбол)
07.11.2020  16:26   

«Металл» уверенно лидирует в дебютном чемпионате (24 футбол)

Харьковский футбольный клуб Металл благодаря двум пенальти обыграл главного конкурента.


Виталий Федорив / фото: Металл

В 10-ом туре харьковчане принимали у себя запорожский «Металлург». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Металла». Оба мяча в ворота соперников забил Виталий Федорив.

По итогам матча на счету у харьковского клуба 28 очков. Ближайшие конкуренты симферопольская «Таврия» и запорожский «Металлург» имеют в активе по 17 очков.

Следующий матч «Металл» проведет 15 ноября на выезде против «Кривбасса».

Напомним, что в предыдущем туре дебютный гол за "Металл" забил Папа Гуйе.

Источник:   24 футбол
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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