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15.10.2020  11:11   

Харьковчанка стала серебряным призером на чемпионате Европы по велотреку (ХГС)

Харьковская велогонщица Алла Билецкая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по велогонкам на треке среди юниоров и молодежи.


://city.kharkov.ua

Чемпионат Европы по велогонкам прошел в городе Фьоренцуола-д’Арда (Италия).

По итогам соревнований представительница харьковского общества «Динамо» стала серебряным призером в гите на 500 м с места (индивидуальная гонка на время). Результат спортсменки – 43,658 сек. Она всего на треть секунды проиграла победительнице Марит Вахоув из Бельгии. 

Отметим, что накануне Алла Билецкая завоевала бронзовую награду в юниорском кейрине (разгон за мотоциклом).
Источник:   ХГС
 Тэги:  спотт, трек, харьков, призер
 
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