Харьковчанка стала серебряным призером на чемпионате Европы по велотреку (ХГС)

Харьковская велогонщица Алла Билецкая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по велогонкам на треке среди юниоров и молодежи.
Чемпионат Европы по велогонкам прошел в городе Фьоренцуола-д’Арда (Италия).
По итогам соревнований представительница харьковского общества «Динамо» стала серебряным призером в гите на 500 м с места (индивидуальная гонка на время). Результат спортсменки – 43,658 сек. Она всего на треть секунды проиграла победительнице Марит Вахоув из Бельгии.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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