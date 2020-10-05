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05.10.2020  12:48   

Новое руководство Металлиста 1925 пополняет команду звездами из «Шахтера» и «Зари» (Металлист 1925)

На малую родину вернулся талантливый уроженец Харькова


://fc-metalist.com

ФК "Металлист 1925" подписал контракт с новым футболистом. Игроком нашей команды стал 19-летний полузащитник Дмитрий Крысько. Капитан молодежной команды "Шахтера" будет играть за "желто-синих" на правах аренды до конца этого сезона.

Дмитрий Крысько родился в Харькове. Футболом начал заниматься в "Металлисте" (первые тренеры - Сергей Александрович Сохань и Евгений Николаевич Назаров). В Чемпионате ДЮФЛУ за "Металлист" и "Шахтер" провел 61 матч, в которых отметился 20-ю голами.

На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого "Шахтера". В Чемпионате U-19 провел 37 матчей и забил восемь мячей, в Чемпионате U-21 - 46 матчей и пять мячей. Имеет в своем послужном списке и 17 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Основная позиция - атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 88-м номером.

Ранее сообщалось, что игроком харьковской команды стал 18-летний нападающий Андрей Савицкий, который родился в Знаменке Кировоградской области и в Чемпионате ДЮФЛУ по Кропивницкого "Звезду" провел 61 матч, в которых отметился 28-ю голами.

На профессиональном уровне играл за Кропивницкого "Звезду" и "Александрию" U-19. За последние три сезона в Чемпионате U-19 провел 32 матча и забил шесть мячей.За последние три сезона в Чемпионате U-19 провел 32 матча и забил шесть мячей. Основная позиция - нападающийВ "Металлисте 1925" будет выступать под 19-м номером.

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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