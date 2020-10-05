05.10.2020 12:48

Новое руководство Металлиста 1925 пополняет команду звездами из «Шахтера» и «Зари» (Металлист 1925)

На малую родину вернулся талантливый уроженец Харькова



://fc-metalist.com

ФК "Металлист 1925" подписал контракт с новым футболистом. Игроком нашей команды стал 19-летний полузащитник Дмитрий Крысько. Капитан молодежной команды "Шахтера" будет играть за "желто-синих" на правах аренды до конца этого сезона.



Дмитрий Крысько родился в Харькове. Футболом начал заниматься в "Металлисте" (первые тренеры - Сергей Александрович Сохань и Евгений Николаевич Назаров). В Чемпионате ДЮФЛУ за "Металлист" и "Шахтер" провел 61 матч, в которых отметился 20-ю голами.



На профессиональном уровне играл за юношескую и молодежную команды донецкого "Шахтера". В Чемпионате U-19 провел 37 матчей и забил восемь мячей, в Чемпионате U-21 - 46 матчей и пять мячей. Имеет в своем послужном списке и 17 поединков в Юношеской лиге УЕФА.



Основная позиция - атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 88-м номером.

Ранее сообщалось, что игроком харьковской команды стал 18-летний нападающий Андрей Савицкий, который родился в Знаменке Кировоградской области и в Чемпионате ДЮФЛУ по Кропивницкого "Звезду" провел 61 матч, в которых отметился 28-ю голами.