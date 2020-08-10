Папа Гуйе отложил тренерство и будет играть за харьковский клуб

36-летний защитник выйдет на поле в составе новосозданного харьковского футбольного клуба «Металл»
Экс-игрок харьковского "Металлиста" Папа Гуйе пока не начинает тренерскую карьеру.
Папа Гуйе покинул "Днепр-1", действие его контракта с клубом завершилось. Футболист должен был начать тренерскую карьеру. Однако он продолжит и дальше выступать, его новым клубом станет "Металл", который с нового сезона планирует заявиться во Вторую лигу. Об этом сообщает FootBoom.сom.
Напомним, вице-президент "Динамо" создал ФК "Метал". В ближайшее время клуб может получить лицензию и заявиться во Вторую лигу. На сайте Youcontrol указано, что ООО "Футбольный клуб "Металл" был создан еще 10 октября 2019 года Евгением Красниковым. Ранее он работал на должности спортивного директора ФК "Металлист", а сегодня он вице-президент киевского "Динамо".
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