Футбол. Экс-игрок «Металлиста» выиграл кубок Турции

Один из лидеров харьковского «Металлиста» времен Мирона Маркевича — аргентинский полузащитник Хосе Соса ныне капитан турецкого «Трабзонспора».
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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