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31.07.2020  16:51   

Футбол. Экс-игрок «Металлиста» выиграл кубок Турции

Один из лидеров харьковского «Металлиста» времен Мирона Маркевича — аргентинский полузащитник Хосе Соса ныне капитан турецкого «Трабзонспора».


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«Трабзонспор» добыл трофей — Кубок Турции. Его, на правах капитана, поднял над головой именно Соса.
 
В финале розыгрыша Кубка Турции «Трабзонспор» встречался с «Аланьяспором» и одержал победу — 2:0.
 
На 25-й минуте Соса начал голевую атаку, приведшую к первому голу. Соса из центра поля отдал гениальный пас на Александреа Серлота. После чего Серлот выдал голевую передачу на Абдулкадира Омюра, и Омюр открыл счет. На 10-й минуте, компенсированной к основному времени матча Серлот результат удвоил.
 
«Трабзонспор» завоевал Кубок Турции в 9-й раз в своей истории.
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков, маркевич, соса, кубок, турция, трабзонспор
 
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