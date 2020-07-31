31.07.2020 16:51

Футбол. Экс-игрок «Металлиста» выиграл кубок Турции

Один из лидеров харьковского «Металлиста» времен Мирона Маркевича — аргентинский полузащитник Хосе Соса ныне капитан турецкого «Трабзонспора».



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«Трабзонспор» добыл трофей — Кубок Турции. Его, на правах капитана, поднял над головой именно Соса.

В финале розыгрыша Кубка Турции «Трабзонспор» встречался с «Аланьяспором» и одержал победу — 2:0.

На 25-й минуте Соса начал голевую атаку, приведшую к первому голу. Соса из центра поля отдал гениальный пас на Александреа Серлота. После чего Серлот выдал голевую передачу на Абдулкадира Омюра, и Омюр открыл счет. На 10-й минуте, компенсированной к основному времени матча Серлот результат удвоил.

«Трабзонспор» завоевал Кубок Турции в 9-й раз в своей истории.