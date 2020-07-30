30.07.2020 16:19

Футбол. Выстрел экс-игрока харьковского Металлиста принес победу Портленду

Аргентинский футболист Себастьян Бланко, выступавший ранее за харьковский «Металлист», стал одним из главных действующих лиц в матче 1/8 финала американской Лиги соккера (MLS)



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Бланко играет за «Портленд Тимберс». Нынешний сезон в MLS проводится с поправкой на коронавирус. Уже завершились групповые турниры, и началась серия плей-офф. Соперником «Портленда» в 1/8 финала был ФК «Цинциннати».

Счет был открыт в середине второго тайма после того, как Бланко отдал идеальный голевой пас на своего польского одноклубника Ярослава Незгоду, и поляку не составило труда поразить ворота. «Цинциннати» отыгрался после 11-метрового, реализованного Юргеном Локадия.

Основное время завершилось вничью — 1:1. После чего последовала серия послематчевых пенальти. Обе команды сначала забили по два 11-метровых. Затем у «Цинциннати» случилась осечка — это Локадия на сей раз не сумел переиграть вратаря, зато «Портленд» забил и третий пенальти. Как раз отличился Бланко, пробивший в нижний угол без шансов для голкипера. Далее — промах футболиста «Цинциннати» Кендалла Уотсона и результативный «выстрел» Незгоды.

Так «Портленд» выиграл серию 11-метровых 4:2 и пробился в четвертьфинал чемпионата MLS.