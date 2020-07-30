30.07.2020 13:47

У Харкові пройдуть змагання з триатлону «Iron Way»

Змагання з триатлону «Iron Way» відбудуться 2 серпня у Харкові.



// city.kharkov.ua

На учасників очікують заплив (1,93 км), перегони на велосипедах (90 км) і біг (21,1 км). Більш легкі старти для тих, хто хотів уперше спробувати себе у триатлоні, перенесли на 2021 рік.

Цього року в змаганнях візьмуть участь спортсмени з 40 міст України, при цьому найбільша кількість триборців - із Харкова (180), Києва (110) і Дніпра (36). Учасники почнуть заплив на території пляжно-розважального комплексу «Акважур» і фінішують у гольф-клубі в П'ятихатках.



Як повідомили організатори, через епідеміологічну ситуацію «Iron Way 2020» пройде за новими правилами для учасників і вболівальників:



- масовий старт скасовується; встановлюються спеціальні коридори для одночасного старту (кожен вибігатиме зі свого коридору);

- на старт зможуть потрапити тільки учасники та організатори перегонів, щоб забезпечити відстань між спортсменами на старті;

- при видачі стартових пакетів і безпосередньо перед стартом учасникам виміряють температуру;

- у зоні видачі стартових пакетів, у пунктах харчування та на фініші будуть доступні дезінфікувальні засоби;

- волонтери не надягатимуть на спортсменів медалі: діставшись до фінішу, кожен учасник отримає медаль у руки;

- групи підтримки зможуть уболівати за учасників, але при цьому організатори рекомендують дотримуватися дистанції в 1,5 метра;

- уся команда організаторів і волонтерів буде в масках і рукавичках.