Киев отжал у Харькова право на первый посткарантинный международный футбольный матч, но все может поменяться

Лига Европы: функционеры держат интригу где «Шахтер» проведет ответный матч с «Вольфсбургом»
Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы сыграют в городах, запланированных изначально. Это значит, что донецкий "Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в Украине. А вот игры 1/4 финала ЛЕ примет уже Германия. Место проведения матча, пока, не опубликовано даже на официальной странице клуба.
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Так, в УЕФА определились, что в этом сезоне в рамках Лиги Европы те пары, которые успели сыграть первый матч до карантина, встретятся на ответных играх в изначально запланированных городах.
Первые матчи успели сыграть: "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1), "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1), "Байер" – "Рейнджерс" (3:1), "Базель" – "Айнтрахт" (3:0), "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0) и "Вольфсбург" – "Шахтер" (1:2).
Оставшиеся пары, "Интер" – "Хетафе" и "Рома" - "Севилья", сыграют по одной игре - в Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе или Кельне. Там же состоится "Финал восьми", запланированный на 10-21 августа. УЕФА утвердит соответствующее решение на исполкоме 17 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что все оставшиеся футбольные игры в Лиге Европы УЕФА может провести в Германии.
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