05.03.2020 12:54

Донецкий «Шахтер» одержал убедительную победу в Харькове над Днепром

Защитник «Шахтера» Исмаили прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:1) в матче 21-го тура УПЛ, который стал для него 200-м в составе горняков.



Фото: shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги на ОСК «Металлист» принимал СК «Днепр-1», который в минувшую пятницу, 28 февраля, неожиданно в родных стенах обыграл киевское « Динамо »(3: 1). Впрочем создать вторую сенсацию подряд команде Дмитрия Михайленко не удалось. «Шахтер» активно начал этот матч, и судьба поединка была решена еще до перерыва.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. После подачи с углового точно головой пробил Сергей Кривцов - 1: 0. Через несколько минут «горняки» удвоили преимущество, отличился Жуниор Мораес. А на 19-й минуте счет уже стал разгромным. Это Тайсон точно попал в дальний угол из пределов штрафной - 3: 0. До перерыва «Шахтеру» удалось забить еще раз. С ударом Тете голкипер соперника Валерий Юрчук справился, впрочем первым на добивании оказался Евгений Коноплянка - 4: 0. При таком счете команды и ушли отдыхать.

«Счастлив провести такое количество матчей в таком клубе, как «Шахтер». Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на самых разных мировых аренах – как в Украине, так и за границей. Мы добились очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку на протяжении этих по-настоящему счастливых семи лет.

Хотел отметить это событие отличной игрой и забить, но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с отличным отрывом.

Ожидали более сбалансированной игры с сильным оппонентом. Но я верю, что наша команда сделала так, чтобы матч дался легко. Мы хорошо настроились и отлично начали, удалось забить быстрые голы, что позволило спокойно продолжать матч», – сказал Исмаили.

Интересен матч был тем, что сначала "Шахтёр", а затем и "Днепр-1" очень хорошо прочувствовали на себе работу VAR. Донецкий клуб в матче с "Десной" пропустил гол, но с помощью видеосистемы его отменили. В поединке "Днепра-1" с "Динамо" и вовсе было два удаления + пенальти. Все эти решения были приняты Монзуль именно благодаря VAR. Теперь же эти команды играют друг с другом и в матче также используется система видеоповторов.