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29.02.2020  16:53   

Национальная девичья сборная Украины до 17 лет разгромно «всухую» проиграла команде харьковчанок

28 февраля национальная девичья сборная Украины до 17 лет завершила учебно-тренировочный сбор контрольным поединком с харьковским «Жилстрой-2» поражением 0:6.


//www.womensfootball.com.ua
это стал второй запланирован матч на этом сборе. За день до отчетного поединка юные футболистки провели матч против действующего чемпиона страны "Жилстрой-1" и уступили со счетом 1: 2 . 
 
Очередное противостояние завершилось не так успешно. Еще в первом тайме игроки сборной пытались сдерживать натиск соперниц, а иногда, благодаря ударам Юлии Христюк, наносили опасность у ворот Дарьи Бондарчук. И все же, гол в раздевалку от Анастасии Скорынина сломал ход игры.
 
Изменения в перерыве добавили азарта игрока харьковского клуба и уже на первой минуте Ирина Джуренко удачно подключилась на подачу с углового. Но не прошло десяти минут, как домашний розыгрыш "Жилстрой-2" снова принес свой результат, а дубль в матче записала на свой счет Джуренко.
Уже позже игра немного выровнялась и несколько моментов создали уже игроков девичьей сборной. Опять активной была Юлия Христюк, которая дальними выстрелами пыталась огорчить голкипера соперника.
А вот последняя десятиминутка матча стала провальной для юных футболисток, которые еще трижды пропустили опытных нападающих харьковчанок: дубль на счету Яны Калининой и один гол от Вероники Андрухив.
 
В итоге, поучительный матч завершился с убедительной победой харьковского "Жилстрой-2" - 0: 6.

Следующим этапом подготовки к элит-раунда отбора Евро-2020 (WU-17) , который пройдет в Норвегии 23-29 марта, станет учебно-тренировочный сбор в Киеве (начиная с 16 марта). Соперниками украинских футболисток, кроме хозяек, будут команды Чехии и Польше.
 
Источник:   Женский футбол Украины
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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