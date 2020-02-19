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19.02.2020  10:24   

У Харкові пройде чемпіонат України з історичного фехтування

Чемпіонат України з історичного фехтування «Кубок Першої столиці 2020» пройде 22-23 лютого у спортклубі «Кондиціонер» (вул. Немишлянська, 56-а).


// city.kharkov.ua

У рамках змагань пройдуть лицарські поєдинки та змагання Н.Е.М.А. - Historical European Martial Arts (історичні європейські бойові мистецтва). Ці види фехтування будуть представлені на різних майданчиках.

Чемпіонат пройде в номінаціях: «Щит-Меч», «Баклер-Меч», «Щит-Меч. Жінки», «Баклер-Меч. Жінки», «Повноконтактні поєдинки» (чоловіки у 4-х вагових категоріях і жінки), «Рапіра Ренесансу. Соло», «Рапіра Ренесансу. Рапіра-Дага», «Рапіра Ренесансу. Соло. Жінки», «Рапіра Ренесансу. Рапіра-Дага. Жінки».

Початок змагань - об 11:00.

Організатори - Харківський міський центр дозвілля молоді та Клуб історичного фехтування «Ріттер».

Источник:   ХМР
 Тэги:  историческое фехтование, харьков, чемпионат украины
 
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