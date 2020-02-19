У Харкові пройде чемпіонат України з історичного фехтування

Чемпіонат України з історичного фехтування «Кубок Першої столиці 2020» пройде 22-23 лютого у спортклубі «Кондиціонер» (вул. Немишлянська, 56-а).
У рамках змагань пройдуть лицарські поєдинки та змагання Н.Е.М.А. - Historical European Martial Arts (історичні європейські бойові мистецтва). Ці види фехтування будуть представлені на різних майданчиках.
Чемпіонат пройде в номінаціях: «Щит-Меч», «Баклер-Меч», «Щит-Меч. Жінки», «Баклер-Меч. Жінки», «Повноконтактні поєдинки» (чоловіки у 4-х вагових категоріях і жінки), «Рапіра Ренесансу. Соло», «Рапіра Ренесансу. Рапіра-Дага», «Рапіра Ренесансу. Соло. Жінки», «Рапіра Ренесансу. Рапіра-Дага. Жінки».
Початок змагань - об 11:00.
Організатори - Харківський міський центр дозвілля молоді та Клуб історичного фехтування «Ріттер».
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
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