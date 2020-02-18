18.02.2020 15:51

Зимнее первенство по футболу на полях с искусственным покрытием открылось хет-триком харьковчан за 13 минут

15-16 февраля, были сыграны первые матчи Зимнего первенства Харьковщины - 2020, в котором участвуют 13 любительских футбольных команд - семь областных и шесть харьковских.



Фото: fcud-hnuvs.com.ua

В минувшую субботу, 15 февраля, началось Зимнее первенство Харьковской области по футболу среди любительских команд. Эти соревнования являются основным этапом подготовки большинства коллективов к чемпионату Харьковской области, который стартует весной.

В нынешних соревнованиях принимают участие 13 команд, которые разделены на две группы - А (семь команд) и В (шесть команд). Как и в прошлом, соревнования будут проходить в два этапа.

Сначала команды в своей группе сыграют по матчу (2 тайма по 40 минут) каждый с каждым, а затем по две лучшие выходят в полуфиналы (первая из группы А сыграет со второй из группы В, вторая с А померится силами с первой из В).

Победители полуфинальных поединков сразятся за звание чемпиона, а команды - участницы полуфинальных игр разыграют третье место. Все игры этого первенства, так же как и в прошлом, будут проводиться на трех стадионах с искусственным покрытием.

Зимнее первенство открывали действующий чемпион турнира, харьковское «Универ-Динамо», и балаклейский «Цементник».

Полное преимущество харьковского «Универ-Динамо» вылилось в «в одни ворота» с кучей моментов, пять из которых завершились результативно. Александр Черченко за 13 минут, с 51-й по 64-ю, оформил хет-трик, пятый мяч партнеров провел Виктор Демьянко, а последний, шестой, гол во встрече - на счету потенциального новичка Виктора Сладкого.