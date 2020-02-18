Харьковские дзюдоисты привезли медали с чемпионата Украины

В городе Днепр состоялись соревнования среди юниоров, на которых сборная области завоевала пять наград и заняла третье общекомандное место.
Участие в чемпионате приняли 345 спортсменов в возрасте до 21 года из 23 регионов страны. По итогам соревнований харьковские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Чемпионом в весовой категории до 48кг среди юниорок стала Ольга Поважная. В финале харьковчанка победила соперницу из Житомирской области.
Еще одно «золото» завоевал Виталий Скрипка. В весовой категории до 60кг он успешно дошел до финала, где выиграл у дзюдоиста из Киева.
В этой же весовой категории харьковчанин Даниил Томашевский занял третье место. В «бронзовом» финале он победил борца из Киева.
Еще одну бронзовую медаль Харьковщине принес Ярослав Кныш. В поединке за третье место он выиграл у соперника из Киевской области.
Сергей Билец стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 90кг. В финале он уступил киевлянину Марату Крижанскому.
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место, уступив соперникам из Днепропетровской области и Киева, которые, соответственно, заняли второе и первое место.
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