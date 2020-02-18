18.02.2020 13:23

Харьковские дзюдоисты привезли медали с чемпионата Украины

В городе Днепр состоялись соревнования среди юниоров, на которых сборная области завоевала пять наград и заняла третье общекомандное место.



://sportevents.kharkiv.ua

Участие в чемпионате приняли 345 спортсменов в возрасте до 21 года из 23 регионов страны. По итогам соревнований харьковские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Чемпионом в весовой категории до 48кг среди юниорок стала Ольга Поважная. В финале харьковчанка победила соперницу из Житомирской области.

Еще одно «золото» завоевал Виталий Скрипка. В весовой категории до 60кг он успешно дошел до финала, где выиграл у дзюдоиста из Киева.

В этой же весовой категории харьковчанин Даниил Томашевский занял третье место. В «бронзовом» финале он победил борца из Киева.

Еще одну бронзовую медаль Харьковщине принес Ярослав Кныш. В поединке за третье место он выиграл у соперника из Киевской области.

Сергей Билец стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 90кг. В финале он уступил киевлянину Марату Крижанскому.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место, уступив соперникам из Днепропетровской области и Киева, которые, соответственно, заняли второе и первое место.

Впереди у спортсменов этапы Кубков Европы U21, которые станут отбором к чемпионату Европы, который с 3 по 6 сентября пройдет в Люксембурге.