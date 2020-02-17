17.02.2020 17:55

Ярослав Исаченков завоевал «серебро» на соревнованиях в Турции

В Стамбуле состоялся чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, на котором в секторе для прыжков в длину второе место занял харьковчанин.



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Ярослав прыгнул на 7.79 м. Лучший результат - 7.91 м показал Измир Самайлай из Албании.

В целом на этом чемпионате украинские легкоатлеты завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали и заняли второе общекомандное место. Первое было за румынами, а третье заняли хозяева соревнований - турецкие легкоатлеты.