Ярослав Исаченков завоевал «серебро» на соревнованиях в Турции

В Стамбуле состоялся чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, на котором в секторе для прыжков в длину второе место занял харьковчанин.
Ярослав прыгнул на 7.79 м. Лучший результат - 7.91 м показал Измир Самайлай из Албании.
В целом на этом чемпионате украинские легкоатлеты завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали и заняли второе общекомандное место. Первое было за румынами, а третье заняли хозяева соревнований - турецкие легкоатлеты.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
влажность:
давление:
ветер: