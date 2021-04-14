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14.04.2021  11:01   

В харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки

Лекции о работе муниципальной парковки проводят для студентов автошкол города Харькова.

В харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки

Руководитель направления «Smart transport» Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко сообщил, что в апреле прошлого года в городе началась реформа системы паркования с внедрением цифровых продуктов, и очень важно, чтобы жители города и гости Харькова могли с легкостью воспользоваться любым из доступных способов оплаты парковки.

Поэтому лекции об уплате услуги включили в общий курс нескольких городских автошкол, и в дальнейшем этот список планируется расширить.

«Будущие водители будут знать правила парковки и смогут избежать штрафов. Кроме того, это привьет культуру корректной оплаты за услугу муниципальной парковки», - отметил Дмитрий Птушко.

Напомним, что парковку можно оплатить несколькими способами - через приложение «Е-парковка», «Приват24», телеграмм-бот @ParkingChatBot, смс, приобретя парковочный талон/электронный абонемент, в терминалах на Центральном рынке.

Источник:   ХГС
 Тэги:  парковка, оплата, автошкола, харьков
 
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