14.04.2021 11:01

В харьковских автошколах ввели курс по оплате парковки

Лекции о работе муниципальной парковки проводят для студентов автошкол города Харькова.

Руководитель направления «Smart transport» Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко сообщил, что в апреле прошлого года в городе началась реформа системы паркования с внедрением цифровых продуктов, и очень важно, чтобы жители города и гости Харькова могли с легкостью воспользоваться любым из доступных способов оплаты парковки.



Поэтому лекции об уплате услуги включили в общий курс нескольких городских автошкол, и в дальнейшем этот список планируется расширить.



«Будущие водители будут знать правила парковки и смогут избежать штрафов. Кроме того, это привьет культуру корректной оплаты за услугу муниципальной парковки», - отметил Дмитрий Птушко.



Напомним, что парковку можно оплатить несколькими способами - через приложение «Е-парковка», «Приват24», телеграмм-бот @ParkingChatBot, смс, приобретя парковочный талон/электронный абонемент, в терминалах на Центральном рынке.