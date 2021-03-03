03.03.2021 12:55

Операция "Пересадка". Часть елей с перекрестка Академика Проскуры пересадят на Мемориал Славы (ФОТО)





Операция "Пересадка". Зеленые красавицы, растущие на месте будущей новой транспортной развязки по улице Академика Проскуры, меняют свое место жительства. Не все, а именно те, которые попадают в зону строительства, уточняю специалисты профильного городского КП, которые проводят работы. Ранее исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов проводил на данном месте выездное совещание, по созданию нового транспортного узла. Ему поступало немало просьб от горожан, чтобы решить проблему постоянных тянучек на перекрестке.





"Несколько ёлок будет пересажено по Мемориал. Их берут обкапывают, формируют ком, мешковиной окутывают и сеткой, чтобы не развалился он. Погрузка производится краном на трейлер и аккуратненько перевозится в зону высадки. Эти ёлкам более 50 лет, они уже довольно пожилого возраста. Я надеюсь, что они приживутся и будут расти дальше", - рассказал заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой" Андрей Дронь





На переселение одной елки, добавляет Андрей Дронь, у коммунальников уходит около двух дней. Объясняет, все следует сделать довольно аккуратно, чтобы дерево не пострадало. Сегодня первая ель уже занимает свое новое место на Мемориале Славы.



Именно Мемориал Славы для переселения хвойных деревьев не случаен, говорят коммунальщики. Вероятность того, что дерево приживется наибольшая.





"Мемориал сам по себе находится в лесу, а в лесу более мягкая зона климатическая. Т.е. нет таких резких скачков температурных, более лучшая почва. Мы их будем обрабатывать корнеобразующими составами, для того чтоб они лучше прижились. Им там будет легче. Их будут поливать водой, для того чтоб они быстрее вошли в силу. Ну и ежедневно будут за ними ухаживать", - отметил Андрей Дронь.

Напомним, 11 января исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов в ходе выездного заседания с заместителями городского головы и директорами профильных департаментов дал задание спроектировать развязку на перекрестке улиц Академика Проскуры и Чкалова.