13.01.2021 18:19

В 2020 году более 9 тысяч харьковчан получили материальную помощь

По итогам письменных обращений 9360 харьковчанам была предоставлена материальная помощь на сумму более 58,2 млн грн.

Об этом говорится в Информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет в 2020 году.

Всего в прошлом году в исполнительный комитет городского совета поступило 55,2 тыс. письменных обращений граждан. Харьковчане обращались, в основном, по вопросам, требующим принятия конкретных мер (ремонт домов, крыш, дорог, благоустройство территорий, оказание материальной помощи, приобретение лекарств, лечение и пр.). Также в 2020 году от граждан поступило 13,3 тыс. электронных обращений.

Кроме того, в 2020 году была предоставлена бесплатная первичная правовая помощь 705 гражданам.

Специалисты общественных приемных городского головы приняли и оказали помощь в решении вопросов 2081 гражданину.

Как сообщили в департаменте, в 2020 году информационно-диспетчерская служба «15-62» приняла более 1 млн 152 тыс. устных заявок от жителей города, что на 95,8 тыс. больше, чем в 2019 году. Из них выполнены работы по 553,8 тыс. обращений и даны разъяснения по 509,4 тыс. вопросов.

Также в исполнительный комитет городского совета и информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступило 4257 благодарностей от жителей города.