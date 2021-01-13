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13.01.2021  18:19   

В 2020 году более 9 тысяч харьковчан получили материальную помощь

По итогам письменных обращений 9360 харьковчанам была предоставлена материальная помощь на сумму более 58,2 млн грн.

Об этом говорится в Информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет в 2020 году.
 
Всего в прошлом году в исполнительный комитет городского совета поступило 55,2 тыс. письменных обращений граждан. Харьковчане обращались, в основном, по вопросам, требующим принятия конкретных мер (ремонт домов, крыш, дорог, благоустройство территорий, оказание материальной помощи, приобретение лекарств, лечение и пр.). Также в 2020 году от граждан поступило 13,3 тыс. электронных обращений.
 
Кроме того, в 2020 году была предоставлена бесплатная первичная правовая помощь 705 гражданам.
 
Специалисты общественных приемных городского головы приняли и оказали помощь в решении вопросов 2081 гражданину.
 
Как сообщили в департаменте, в 2020 году информационно-диспетчерская служба «15-62» приняла более 1 млн 152 тыс. устных заявок от жителей города, что на 95,8 тыс. больше, чем в 2019 году. Из них выполнены работы по 553,8 тыс. обращений и даны разъяснения по 509,4 тыс. вопросов.
 
Также в исполнительный комитет городского совета и информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступило 4257 благодарностей от жителей города.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  материальная помощь, харьков
 
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