13.01.2021 15:19

В Украине определят лучшего благотворителя

Продолжается прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Благотворительная Украина», который проводится уже 14-й год подряд.

Как сообщили в Ассоциации благотворителей Украины, этот конкурс является единственным общенациональным проектом, в рамках которого определяются лучшие благотворители, меценаты, волонтеры и самые эффективные благотворительные инициативы в стране.

Заявки на участие в конкурсе могут подавать непосредственно сами благотворители, получатели благотворительной помощи и любые неправительственные организации и физические лица (кроме органов государственной власти, местного самоуправления и политических партий), независимо от гражданства. К заявке необходимо добавить отсканированные фотографии, публикации, отзывы, рекомендации и т. п., характеризующие деятельность благотворителя или ход реализации благотворительного проекта.

В этом году победителей будут определять в 16-ти основных, трех индивидуальных и четырех специальных номинациях (в заявке обязательно указать номинацию/и, в которых заявка будет участвовать). Подробнее со всеми номинациями, а также с формой заявки на участие в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Объявление результатов конкурса состоится весной 2021 года в Киеве. Победители будут награждены статуэтками «Ангел добра», дипломами и призами.

Отметим, что Харьковский городской совет ежегодно поддерживает благотворительные проекты, направленные на поддержку социально незащищенных слоев населения, людей с инвалидностью, детей с тяжелыми заболеваниями, семей вынужденных переселенцев и пр.