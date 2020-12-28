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28.12.2020  12:16   

В Харькове открыли парк динозавров – ХГС

Парк динозавров под открытым небом открыли в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


//centralpark.kh.ua

Как сообщили в парке, на территории площадью более 1 га расположено более 40 интерактивных скульптур динозавров в натуральную величину, до 26 м, которые выглядят, как живые: двигаются, рычат и машут хвостами.

«У нас в парке находится самый большой динозавр в Украйне - брахиозавр, из рода растительноядных динозавров, который 15 м в высоту и 26 м в длину. Знали ли вы, что канатная дорога поднимает пассажиров на высоту от 8 до 26 м? Так вот, это всего полтора наших самых больших динозавра», - рассказали в парке.

Парк динозавров расположен возле футбольных полей. Планируется, что он будет работать на постоянной основе.

В Харькове открыли парк динозавров
ФОТО: city.kharkov.ua

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  парк горького, парк динозавров, харьков
 
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