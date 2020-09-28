Главная Новости Общество В парке Горького открылся первый в Харькове инклюзивный детский комплекс (Горсовет)
28.09.2020  14:12   

В парке Горького открылся первый в Харькове инклюзивный детский комплекс (Горсовет)

Первая в Харькове и одна из немногих в Украине инклюзивная детская площадка открылась в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, возле канатной дороги.


//city.kharkov.ua
На площадке расположены интерактивные уголки, где можно играть в развивающие игры, оборудованы лабиринты и установлены специальные качели, оснащенные заездом для коляски. По всей площадке уложено резиновое покрытие, везде есть поручни и дополнительные элементы, за которые можно держаться при необходимости.
 
Как сообщил пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» Андрей Кравченко, это оборудование было закуплено во Франции.
 
«В процессе строительства этого комплекса мы консультировалась с харьковскими общественными организациями, которые объединяют детей-колясочников, «солнечных» детей или с заболеванием ДЦП. Поэтому площадка была разработана с максимальным учетом их особенностей, чтобы им было здесь комфортно», - отметил Андрей Кравченко.
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  инклюзивный детский комплекс, парк горького, харьков
 
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