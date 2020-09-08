Харків'ян запрошують зробити унікальні фото для Вікіпедії

Комунальний заклад «Офіс реформ Харкова» ініціював проєкт для фотографів Харкова, щоб підтримати бренд міста в конкурсі від Вікіпедії.
У фотопроєкті можуть взяти участь не тільки професійні фотографи, а й усі бажаючі. В рамках проєкту з 14 по 24 вересня можна буде відвідати значимі місця Харкова, щоб зробити унікальні фото. Кращих учасників чекає винагорода - доступ на ексклюзивні закриті локації міста, серед яких - значущі об'єкти, майданчики на дахах відомих будівель, приховані від очей «секретні» місця.
«Наше місто особливе і має безліч цікавих місць! Саме тому ми хочемо зібрати найкрутіших фотографів, зробити класні фото і разом з Вікіпедією показати їх всьому світу, розмістивши в самій енциклопедії в рамках конкурсу «Вікі любить пам'ятки», - повідомили організатори.
З більш детальною інформацією про проєкт та зареєструватися на участь можна за посиланням.
Кінцевий термін подачі заявок - 11 вересня, о 16:54.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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