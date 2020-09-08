08.09.2020 10:23

Харків'ян запрошують зробити унікальні фото для Вікіпедії

Комунальний заклад «Офіс реформ Харкова» ініціював проєкт для фотографів Харкова, щоб підтримати бренд міста в конкурсі від Вікіпедії.



// city.kharkov.ua

У фотопроєкті можуть взяти участь не тільки професійні фотографи, а й усі бажаючі. В рамках проєкту з 14 по 24 вересня можна буде відвідати значимі місця Харкова, щоб зробити унікальні фото. Кращих учасників чекає винагорода - доступ на ексклюзивні закриті локації міста, серед яких - значущі об'єкти, майданчики на дахах відомих будівель, приховані від очей «секретні» місця.

«Наше місто особливе і має безліч цікавих місць! Саме тому ми хочемо зібрати найкрутіших фотографів, зробити класні фото і разом з Вікіпедією показати їх всьому світу, розмістивши в самій енциклопедії в рамках конкурсу «Вікі любить пам'ятки», - повідомили організатори.



З більш детальною інформацією про проєкт та зареєструватися на участь можна за посиланням.



Кінцевий термін подачі заявок - 11 вересня, о 16:54.