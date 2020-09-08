Главная Новости Общество Харків'ян запрошують зробити унікальні фото для Вікіпедії
08.09.2020  10:23   

Харків'ян запрошують зробити унікальні фото для Вікіпедії

Комунальний заклад «Офіс реформ Харкова» ініціював проєкт для фотографів Харкова, щоб підтримати бренд міста в конкурсі від Вікіпедії.


// city.kharkov.ua

У фотопроєкті можуть взяти участь не тільки професійні фотографи, а й усі бажаючі. В рамках проєкту з 14 по 24 вересня можна буде відвідати значимі місця Харкова, щоб зробити унікальні фото. Кращих учасників чекає винагорода - доступ на ексклюзивні закриті локації міста, серед яких - значущі об'єкти, майданчики на дахах відомих будівель, приховані від очей «секретні» місця.

«Наше місто особливе і має безліч цікавих місць! Саме тому ми хочемо зібрати найкрутіших фотографів, зробити класні фото і разом з Вікіпедією показати їх всьому світу, розмістивши в самій енциклопедії в рамках конкурсу «Вікі любить пам'ятки», - повідомили організатори.

З більш детальною інформацією про проєкт та зареєструватися на участь можна за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок - 11 вересня, о 16:54.

Источник:   ХМР
 Тэги:  википедия, харьков, фото
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Спорт «Месяц Харьковщины 2019» в украинской Википедии продлен 24.01 Общество Харьков присоединится к марафону к 15-летию Википедии 06.11 Культура и Туризм Харьковчане могут поучастовать в конкурсе украинской Википедии
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 