17.07.2020 16:02

«Интер» покажет премьеру юбилейного концерта Натальи Валевской

В воскресенье, 19 июля, в 06:20 на «Интере» – телепремьера юбилейного шоу Натальи Валевской «Палала», посвященного 15-летию творческой деятельности певицы.



// inter.ua

Ровно 15 лет назад, в 2005 году, Наталья Валевская стала победительницей проекта «Шанс» на телеканале «Интер». Это переломное событие в ее жизни, ведь в один момент она стала известной не только в Украине, но и за ее пределами. «До этого проекта я была маленьким артистом в маленьком городке, а после «Шанса» обрела огромную популярность! Ведь «Интер» смотрят во всем мире, – рассказывает певица. – Поэтому я рада, что концерт, посвященный моему творческому юбилею, первыми увидят именно зрители «Интера» – канала, с которого для меня все начиналось».

В юбилейном концерте прозвучат популярные хиты артистки, новые композиции и перепевы любимых народных песен. Зрителей ждут яркие номера, уникальные декорации, световое шоу и спецэффекты – Наталья Валевская даже появится на сцене в виде… голограммы! Подготовка к этому концерту длилась больше года, а сама певица выступила также в качестве сопродюсера шоу. «Чтобы показать зрителям действительно качественное шоу, нам пришлось заморочиться, – говорит Наталья. – Мы брали для этого концерта все самое лучшее. Например, в декорациях использовали не цельный экран, а раздвижной. Такую сложную технологию часто используют мировые звезды».

Наталья Валевская также будет удивлять поклонников неожиданными образами. Специально для шоу «Палала» артистка шила уникальные костюмы. «Не было ни одного приобретенного наряда – мы все создавали с нуля по сложнейшим лекалам, разработанным дизайнерами, – рассказывает певица. – На изготовление костюмов ушло нескольких месяцев. Например, чтобы пошить юбку с изображением Лас-Вегаса – моего любимого города, – даже создавали ткань с эксклюзивным принтом». Правда, из-за особенностей некоторых нарядов и их веса Наталье пришлось отказаться от многих танцевальных трюков и поддержек.

Зато артистка устроила масштабный танцевальный флешмоб под песню Let's Dance. «Где бы я ни выступала с этой композицией, всегда вместе со мной под нее начинают танцевать даже самые сдержанные зрители, – рассказывает артистка. – Считаю, что танцы – это хорошая терапия для сбрасывания негатива».

Не обойдется и без дуэтов. Зрителей ждет чувственное исполнение песни «Нам не жить друг без друга» – Наталья Валевская споет ее вместе с Владом Сытником. «Это произведение отличается от песен из моего репертуара, – говорит певица. – Но оно привнесло душевность в этот концерт. После выступления зрители в зале одарили нас с Владом щедрыми аплодисментами».

Также в концерте Натальи Валевской на сцену выйдут другие коллеги и друзья артистки – Ирина Билык, Наталья Бучинская, Дима Коляденко, Михаил Грицкан, Мята, а также победители украинских и международных шоу талантов.

Не пропустите юбилейное шоу Натальи Валевской «Палала» – в воскресенье, 19 июля, в 06:20 на телеканале «Интер».