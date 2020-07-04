04.07.2020 11:43

«Лучший голос планеты» – на «Интере»: телепремьера концерта Димаша Кудайбергена

В субботу, 4 июля, в 22:40 на телеканале «Интер» – премьера концерта всемирно известного казахского певца и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергена.



// inter.ua

Его называют «музыкальным феноменом», «космическим исполнителем» и «лучшим голосом планеты». Он обладает уникальным диапазоном в шесть октав, играет на семи инструментах и поет на девяти языках. Среди его поклонников – мировые знаменитости: актер и режиссер Джеки Чан предложил молодому артисту исполнить саундтрек к своему новому фильму «Авангард», певица Лара Фабиан спела с ним дуэтом, актриса и модель Ева Лонгория приглашала музыканта в качестве почетного гостя на свои благотворительные гала-концерты в Париже и в Каннах.

Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Украине состоялся в марте этого года. Чтобы послушать, как поет «лучший голос планеты», собрался полный Дворец спорта. Именно в нашей стране – один из самых больших фан-клубов артиста. Впрочем, среди зрителей концерта были также поклонники из Новой Зеландии, Англии, Чехии, Польши и других стран, которые всегда следуют за своим кумиром.

По словам Димаша, к Украине он питает особенно теплые чувства, ведь восемь лет назад он победил на украинском конкурсе «Восточный базар». И эта победа стала важным этапом на пути его становления как исполнителя. Поэтому первый сольный концерт в нашей стране певец сравнивает с экзаменом. «Именно с украинской земли началась моя профессиональная карьера, – обратился артист к зрителям со сцены Дворца спорта. – Вы дали мне веру в себя и в то, что я могу чего-то достичь. И я стою перед вами сейчас, как студент перед профессором на экзамене: я должен оправдать ваше доверие, которое вы проявили ко мне в 2012 году».

Специально для украинских поклонников Димаш Кудайберген подготовил концертную программу с новым визуальным, лазерным, огненным и звуковым шоу. Его выступление будет сопровождать знаменитый шоу-балет Todes. В одном из номеров артист появится на сцене на мотоцикле, одетый в вышиванку, подаренную ему накануне концерта фанатами, и кожаную портупею, изготовленную для него украинским дизайнером.

Еще одним сюрпризом для поклонников станет исполнение Димашем песни «Чорнобривці». Причем певец разучил ее ночью накануне концерта! «Эту песню Димаш неоднократно слышал и был покорен ее мелодичностью, – рассказывает режиссер концерта Анна Обоянская, которая уже три года работает в творческой команде артиста. – Я помогла ему с акцентом и правильным произношением слов. Что интересно, украинский язык дался ему с ходу! Получилось максимально органичное исполнение. Песня «Чорнобривці» растрогала зрителей в зале и особенно родителей артиста, которые также прилетели в Украину, чтобы поддержать сына».

Услышать «лучший голос планеты» и увидеть невероятное шоу уже завтра смогут и телезрители «Интера». Не пропустите премьеру концерта Димаша Кудайбергена – в субботу, 4 июля, в 22:40.