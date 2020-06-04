04.06.2020 18:22

У Харкові 30 родин переселенців придбали доступне житло

31 сім’я з числа внутрішньо переміщених осіб скористалася Міською цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 4 червня, на першому засіданні Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, в 2018 році міську програму доповнили напрямком з пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб. Обсяг фінансування цього напрямку з міського бюджету на 2018-2025 рр. становить 49 млн грн. Станом на 1 червня, вже виділено близько 19 млн грн на придбання житла для 31 сім'ї. Цього року, за попередніми підрахунками, зможуть придбати доступне житло 10 сімей. Крім того, в квітні була прийнята програма, яка передбачає будівництво житла на доступних умовах для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які мають право на державну підтримку. І ця робота триває.

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна Дмитро Гармаш нагадав, що вимушені переселенці, які живуть у Харкові, можуть отримати безвідсотковий кредит терміном на 15 років з урахуванням першого внеску в розмірі 5%.

Зазначимо, що на обліку в Реєстрі кандидатів на отримання довгострокового пільгового кредиту перебувають 302 сім'ї внутрішньо переміщених осіб. Вирішення житлової проблеми людей зі статусом ВПЛ - одна з цілей створеної в Харкові координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб.