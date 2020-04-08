08.04.2020 18:12

Міська влада виділила харків'янам матдопомогу більш ніж на 13 мільйонів гривень

Про це сьогодні, 8 квітня 2020 року, повідомили в Департаменті діловодства.



//city.kharkov.ua

У першому кварталі 2020 року до Харківської міської ради надійшло 4,8 тис. письмових та 344 усних звернень громадян з питання надання матеріальної допомоги.

Згідно з інформацією про кількість і характер звернень громадян та юридичних осіб, що надійшли до Харківської міської ради у першому кварталі 2020 року, матеріальна допомога була надана на суму понад 13 млн грн.

Загалом за звітний період до виконавчого комітету міської ради надійшло 14,1 тис. письмових звернень громадян, що на 1,9 тис. менше, ніж у першому кварталі 2019 року.

За характером питань, що порушували громадяни, як і в попередні роки переважали питання комунального господарства - 5675, соціального захисту - 5142, земельних відносин - 1286, охорони здоров'я - 1034.

Вирішено 197 питань, з якими громадяни звернулися до громадських приймалень міського голови, і позитивно вирішені 196 запитань, які надійшли на інтернет-«гарячу лінію» міського голови.

У першому кварталі інформаційно-диспетчерська служба «1562» прийняла від харків'ян понад 232,6 тис. усних заявок, що на 1,2 тис. більше, ніж за аналогічіний період минулого року, а також 1056 подяк.