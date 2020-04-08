08.04.2020 16:35

НБУ закликає всіх утриматися від відвідування банків і користуватися послугами онлайн

Національний банк України закликає громадян утриматися від відвідувань відділень банків і користуватися банківськими послугами онлайн, оскільки перебування у закритих громадських приміщеннях збільшує ризик заразитися коронавірусом.

«Особливо ми хочемо звернутися до молодого покоління. Якщо у вас є старі батьки, бабуся з дідусем або інші родичі похилого віку, допоможіть їм розібратися в новітніх онлайн-послугах банків, щоб вони змогли, наприклад, здійснювати комунальні платежі, уникаючи місць громадського скупчення. Якщо такої можливості немає - не проблема. На період карантину можна не робити комунальні платежі, а оплатити їх вже після завершення карантину. Водночас вам не загрожують ні штрафи або пеня, ні відключення води, електроенергії або газу. Передайте цю інформацію своїм батькам, бабусі з дідусем або знайомим похилого віку», - зазначили в НБУ.

Також у Нацбанку закликали громадян обмежити використання готівкових розрахунків на період карантину.

«Будьте обережні і максимально переходьте на безготівкові розрахунки, безконтактні та мобільні платежі за допомогою смартфонів. У випадку використання готівки дотримуйтесь правил дезінфекції - мийте або обробляйте руки дезінфектором», - повідомив регулятор.

Також НБУ тимчасово скасував тарифи у Системі електронних платежів і продовжує працювати над зниженням вартості безготівкових розрахунків.

Для власників платіжних карт, термін дії яких закінчується під час карантину, в Нацбанку нагадали, що не потрібно звертатися до відділення банку для їх перевипуску - банки можуть продовжити термін дії карт дистанційно.