18.02.2020 09:03

Орел и решка: на Интере покажут еще 20 Чудес света

В воскресенье, 1 марта, в 10:00 на телеканале «Интер» – премьера нового сезона популярного тревел-шоу «Орел и решка» – «Чудеса света 2». Ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся навстречу новым приключениям. Телезрителей ждут удивительные, выдающиеся и самые волшебные места нашей планеты.



// inter.ua

В новом сезоне «Орел и решка» познакомит зрителей «Интера» еще с двадцатью впечатляющими чудесами света. С древним городом инков Мачу-Пикчу в Перу, мраморным мавзолеем Тадж-Махал в Индии и римским Колизеем в Италии. С живописными горами Монблан в Альпах, таинственным Мертвым морем в Израиле и высочайшим вулканом Килиманджаро в Танзании. С индийским фестивалем красок Холи, норвежским северным сиянием, японским цветением сакуры и даже с африканским культом Вуду.

«Когда мы только придумали проект «Орел и решка. Чудеса света», то уже понимали, что ну никак не вместим все чудеса в одном сезоне, – говорит Елена Синельникова, генеральный продюсер Teenspirit Studio.– Так и произошло: мир открыл нам десятки удивительных мест. И всем известных, и тех, о которых мало кто слышал, но от них буквально захватывает дух. За время съемок второго сезона мы столько всего увидели, такие были приключения, что уже не терпится поделиться впечатлениями с нашими зрителями. Готовьтесь, этот сезон будет чудом из чудес!»

Чудеса природы, удивительные праздники и выдающиеся места нашей планеты в «Чудесах света 2» будут открывать для телезрителей Алина Астровская и Антон Зайцев.

«В детстве мне говорили: «Аля, чудес не бывает! Есть суровая реальность», – вспоминает Алина Астровская. – Прошло много лет, а я неисправимо обожаю жизнь и доказываю всем обратное. Какое счастье, что у меня есть такая команда единомышленников! Мы убеждены в том, что вдохновение, которое переносим из наших командировок на ваши экраны, способно излечить от хмурых дней и мыслей. Мечтайте, путешествуйте и чудите вместе с нами!»

По традиции «Орла и решки», монетка решит, у кого из ведущих на все удовольствия будет сто долларов, а у кого – безлимитная карта, кто будет жить в роскошных апартаментах, а кто ночевать в обычном хостеле. Но «золотая» карта вовсе не гарантирует незабываемого отдыха. Порой и ста долларов достаточно, чтобы путешествие осталось в памяти навсегда.

«Есть только два способа прожить жизнь: первый – будто чудес не существует, второй – будто кругом одни чудеса». Не помню точно, кто это сказал! То ли Эйнштейн, то ли Астровская, – смеется ведущий Антон Зайцев. – Мы выбрали второй путь, и всей командой вновь отправились влюбляться в новые диковинные и невероятные места на планете. А когда закончатся все эти – придумаем свои! Давайте с нами!»

Стартует сезон проекта «Орел и решка. Чудеса света 2» в одном из самых известных и загадочных мест Африки – в пустыне Сахара. Это не только сплошные пески и равнины, покрытые барханами, но и прекрасные миражи, оазисы и потрясающей красоты закаты. Вся экзотика Сахары – в первом выпуске нового сезона тревел-шоу. Не пропустите – в воскресенье, 1 марта, в 10:00 на телеканале «Интер».