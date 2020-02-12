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12.02.2020  16:36   

У 2019 році послугами «Інватаксі» скористалися близько 240 харків’ян

Соціальною транспортною послугою «Інватаксі» в минулому році скористалися 239 жителів Харкова з інвалідністю.


// city.kharkov.ua

Про це на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомила директор Департаменту праці та соціальної політики Лариса Болгова.

Вона зазначила, що всього в місті проживає близько 1,5 тис. осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, 910 з них є клієнтами «Інватаксі».

Нагадаємо, транспортна соціальна послуга надається тільки жителям Харкова - людям з інвалідністю 1-2 груп, а також дітям з інвалідністю у віці старше 5 років c ураженням опорно-рухового апарату. Перевезення здійснюються на спеціалізованих мікроавтобусах, обладнаних підйомниками. Послуга надається безкоштовно з розрахунку 6 поїздок на місяць і фінансується з коштів міського бюджету.

Замовити послугу можна за номерами телефонів: 751-78-44, 340-00-51 або (067) 572-31-12. З більш детальною інформацією про «Інватаксі» можна ознайомитися тут.

Источник:   ХМР
 Тэги:  инватакси, харьков
 
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