26.02.2020 09:03

Харків отримав статус Партнера Європейського тижня місцевої демократії

Харків отримав статус Партнера Європейського тижня місцевої демократії Конгресу місцевих і регіонільніх влад Ради Європи.



// city.kharkov.ua

Відповідний сертифікат місту вручили на координаційному засіданні представників європейських міст, яке пройшло 25 лютого у Палаці Європи, у місті Страсбург (Франція). Захід відбувся в рамках реалізації акції «Європейський тиждень місцевої демократії» (ЄТМД), що проходить під егідою Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. У ньому взяли участь члени конгресу і делегації 19 міст, в тому числі з Харкова, Києва та Львова.

Делегація з Харкова виступила з презентацією про проведення Європейського тижня місцевої демократії в місті у 2019 році під темою «Місцева демократія. Побудова довіри», і учасники координаційного засідання високо оцінили рівень проведення заходів та готовність міста і надалі брати участь в ініціативі.



За результатами проведення ЄТМД у 2019 році Харків отримав статус Партнера Європейського тижня місцевої демократії Конгресу місцевих і регіонильних влад Ради Європи, який надається уперше. За рішенням Бюро Конгресу лише 19 міст серед 86 аплікантів отримали такий титул. Харків'янам вручили сертифікат по завершенні координаційного засідання.

Довідка. Європейський тиждень місцевої демократії (ЄТМД) - щорічна загальноєвропейська ініціатива, започаткована у 2007 році з метою сприяння участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Заходи, що проводяться у контексті тематики ЄТМД, покликані зблизити містян та обраних посадовців на території міст 47 країн-членів Ради Європи. Мета ЄТМД - створення міжнародної мережі європейських міст та муніципалітетів задля промоції обізнаності щодо прав і обов‘язків представників демократичного суспільства.