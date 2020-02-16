16.02.2020 10:00

У Харкові відкрилося почесне консульство Казахстану

Відкриття Почесного консульства Казахстану в Харківській, Полтавській та Сумській областях відбулося 15 лютого у Харкові, на вул. Полтавський шлях, 7.



// city.kharkov.ua

У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, представники обласної влади та казахської діаспори.

Під час урочистої церемонії Самат Ордабай зазначив, що відносини між Казахстаном і Україною завжди були дружніми.



«У нас в країні проживає майже півмільйона українців, і це дуже гідна частина нашого суспільства. Між нашими державами встановилися ефективні економічні, гуманітарні та соціальні зв'язки. Так, у кращі роки наш товарообіг становив 6 мільярдів доларів, а зараз він значно зменшився, крім того, загубилися людські контакти. Цю прогалину необхідно компенсувати. Відкриття почесного консульства - важливий внесок у розвиток торгово-економічних і гуманітарних відносин між нашими країнами. Почесний консул є провідником цих процесів. Сподіваюся, що відносини між нашими країнами стануть набагато ефективнішими», - сказав Самат Ордабаєв.





Наголошуючи на важливості відкриття почесного консульства, Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що такі події - це можливість дізнатися, зрозуміти і поважати один одного для представників різних держав.



«У Харкові відкрито вже 14 почесних консульств, і це свідчить про відкритість нашого міста, про бажання мати якомога більше друзів і можливостей, поважати культуру інших країн і народів. Україні і Казахстану нічого ділити, але нам є чим поділитися», - підкреслила віце-мер.





Почесний консул Казахстану в Харкові Емін Наджафлі розповів, що має намір займатися розвитком контактів між двома країнами.



«Почесне консульство повинно об'єднати інтереси наших країн і сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в Східній Україні. Мені б хотілося, щоб громадяни Казахстану почувалися тут як удома. Більше того, в Харкові багато років успішно працює казахське громадське об'єднання «Бірлик». З його допомогою ми проводимемоти різні заходи - літературні вечори, виставки, концерти. Розраховуємо, що до нас приїжджатимуть гості з Казахстану», - зазначив Емін Наджафлі.