30.06.2020 17:03

День астероида отметят в Харькове онлайн

Институт астрономии Харьковского национального университета имени Каразина проведет онлайн-встречу «Астероиды, которые вдохновляют».



// Facebook

Встреча начнется 30 июня в 19:00 по ссылке Zoom



Также будет параллельная трансляция на FB-странице Института астрономии.

Продолжительность мероприятия – полтора часа.



В программе: доклады научных сотрудников института об астероидах:



1. Ольга Михальченко, м. н. с.

Астероиды - источник знаний.

Как исследовать астероид, прежде чем он приблизится на опасное расстояние?



2. Алексей Голубов, PhD

Астероиды - источник опасности.

Как не повторить судьбу динозавров?



3. Иван Слюсарев, кандидат физ.-мат. наук

Астероиды - источник ресурсов.

Как строить космические корабли и поселения просто в космосе?





Команда исследователей астероидов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина приглашает всех желающих присоединиться к виртуальной встрече, послушать краткие доклады о современных исследованиях астероидов и задать вопросы (заранее по по е-мейлу [email protected], на странице события в Фейсбуке, или после докладов).