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30.06.2020  17:03   

День астероида отметят в Харькове онлайн

Институт астрономии Харьковского национального университета имени Каразина проведет онлайн-встречу «Астероиды, которые вдохновляют».


// Facebook

Встреча начнется 30 июня в 19:00 по ссылке Zoom

Также будет параллельная трансляция на FB-странице Института астрономии.

Продолжительность мероприятия – полтора часа.

В программе: доклады научных сотрудников института об астероидах:

1. Ольга Михальченко, м. н. с.
Астероиды - источник знаний.
Как исследовать астероид, прежде чем он приблизится на опасное расстояние?

2. Алексей Голубов, PhD
Астероиды - источник опасности.
Как не повторить судьбу динозавров?

3. Иван Слюсарев, кандидат физ.-мат. наук
Астероиды - источник ресурсов.
Как строить космические корабли и поселения просто в космосе?


Команда исследователей астероидов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина приглашает всех желающих присоединиться к виртуальной встрече, послушать краткие доклады о современных исследованиях астероидов и задать вопросы (заранее по по е-мейлу [email protected], на странице события в Фейсбуке, или после докладов).

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