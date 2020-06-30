День астероида отметят в Харькове онлайн

Институт астрономии Харьковского национального университета имени Каразина проведет онлайн-встречу «Астероиды, которые вдохновляют».
Встреча начнется 30 июня в 19:00 по ссылке Zoom
Также будет параллельная трансляция на FB-странице Института астрономии.
Продолжительность мероприятия – полтора часа.
В программе: доклады научных сотрудников института об астероидах:
1. Ольга Михальченко, м. н. с.
Астероиды - источник знаний.
Как исследовать астероид, прежде чем он приблизится на опасное расстояние?
2. Алексей Голубов, PhD
Астероиды - источник опасности.
Как не повторить судьбу динозавров?
3. Иван Слюсарев, кандидат физ.-мат. наук
Астероиды - источник ресурсов.
Как строить космические корабли и поселения просто в космосе?
Команда исследователей астероидов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина приглашает всех желающих присоединиться к виртуальной встрече, послушать краткие доклады о современных исследованиях астероидов и задать вопросы (заранее по по е-мейлу [email protected], на странице события в Фейсбуке, или после докладов).
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
влажность:
давление:
ветер: