17.02.2021 09:38

Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке

Восемь человек получили легкие травмы.

Об этом Depo.Харьков сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.



По его словам, всего в маршрутном автобусе сообщение Люботин - Харьков находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро — отправлены в больницы.

Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)



«Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у восьми увидели какие-то травмы, — сказал Забашта. — Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу».



По словам Забашты, все пострадавшие будут обслужены амбулаторно.