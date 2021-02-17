Главная Новости Медицина Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке
17.02.2021  09:38   

Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке

Восемь человек получили легкие травмы.

Об этом Depo.Харьков сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, всего в маршрутном автобусе сообщение Люботин - Харьков находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро — отправлены в больницы.

Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)

«Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у восьми увидели какие-то травмы, — сказал Забашта. — Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу».

По словам Забашты, все пострадавшие будут обслужены амбулаторно.

Тэги:  дтп, маршрутка, пострадали, пассажиры, забашта, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия ДТП с перевернувшейся маршруткой: полицейские устанавливают обстоятельства аварии 17.02 Криминал и происшествия Пьяный виновник смертельного ДТП трехлетней давности получил тюремный срок 17.02 Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 