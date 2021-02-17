Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке

Восемь человек получили легкие травмы.
Об этом Depo.Харьков сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
По его словам, всего в маршрутном автобусе сообщение Люботин - Харьков находились 10 человек, из них 8 получили травмы. Из этих восьми человек двое были осмотрены на месте, а шестеро — отправлены в больницы.
Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)
«Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у восьми увидели какие-то травмы, — сказал Забашта. — Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу».
По словам Забашты, все пострадавшие будут обслужены амбулаторно.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
влажность:
давление:
ветер: