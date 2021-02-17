Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)
17.02.2021  08:39   

Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)

Авария произошла утром 17 февраля.

О том, что в Коротиче перевернулась маршрутка Люботин-Харьков, сообщили очевидцы в местных пабликах.

Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке

«К счастью, никто серьезно не пострадал», – прокомментировал телеграм-канал Харьков Life.

Официальна информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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