Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)

Авария произошла утром 17 февраля.
О том, что в Коротиче перевернулась маршрутка Люботин-Харьков, сообщили очевидцы в местных пабликах.
Медики рассказали о состоянии пострадавших в перевернувшейся маршрутке
«К счастью, никто серьезно не пострадал», – прокомментировал телеграм-канал Харьков Life.
Официальна информация уточняется.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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