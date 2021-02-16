16.02.2021 12:29

Людей с обморожением продолжают привозить в больницы

За сутки госпитализировали семь человек.

Об том сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Указано, что за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились 7 человек. Пять пострадавших их Харькова, 2 – по области (Изюмский район – 1, Харьковский район – 1).

Всех госпитализировали.