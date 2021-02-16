Людей с обморожением продолжают привозить в больницы

За сутки госпитализировали семь человек.
Об том сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Указано, что за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились 7 человек. Пять пострадавших их Харькова, 2 – по области (Изюмский район – 1, Харьковский район – 1).
Всех госпитализировали.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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