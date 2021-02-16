Главная Новости Медицина Людей с обморожением продолжают привозить в больницы
16.02.2021  12:29   

Людей с обморожением продолжают привозить в больницы

За сутки госпитализировали семь человек.

Об том сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Указано, что за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились 7 человек. Пять пострадавших их Харькова, 2 – по области (Изюмский район – 1, Харьковский район – 1).

Всех госпитализировали.

Тэги:  обморожение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.02 Медицина Людей с обморожением продолжают привозить в больницы 10.02 Медицина В Харькове двух человек госпитализировали с обморожением 19.02 Медицина В больницы области с обморожением попали четыре человека
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 