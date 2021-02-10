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10.02.2021  12:24   

В Харькове двух человек госпитализировали с обморожением

Об этом сообщили в сводке происшествий за сутки.

За последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения Харькова обратилось 2 человека.

Оба госпитализированы, сообщили в Департаменте здравоохранения ХОГА.

Тэги:  обморожение, харькв, больница, госпитализация
 
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