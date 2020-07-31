31.07.2020 09:11

Воду из кранов харьковчан проверили специалисты

Лабораторный центр предоставил данные мониторинга питьевой воды из источников централизованного водоснабжения и сетей водопроводов Харькова за I полугодие 2020 года.



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Из распределительной сети водопровода города Харькова исследовано 325 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них 19 проб (5,8%) не соответствовали нормативным требованиям, а именно: установлено превышение предельно допустимых уровней окисляемости в 1,05-1,4 раза, цветности в 1,1-1,3 раза, мутности в 1,07-1,2 раза.

По микробиологическим показателям исследовано 507 проб, из них 10 проб (1,97%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности.

В г. Харькове все 10 нестандартных проб воды по микробиологическим показателям обнаружены в уличных водоразборных устройств на тупиковых участках.



Пробы воды из сетей централизованного водоснабжения, исследованные на вирусологические и паразитологические показатели, отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».