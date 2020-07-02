02.07.2020 13:53

Глава Минздрава назвал новую сниженную сумму штрафов за отсутствие маски в общественных местах (ВИДЕО)

За отсутствие защитной маски в общественных местах в Украине людей могут оштрафовать на сумму до 255 грн.



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Штраф для юридических лиц за нарушение правил карантина - до 5 000 грн. Напомним, что сегодня появилась новая статистика по росту количества инфицированных.

Об этом на брифинге в четверг, 2 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера одобрен законопроект (на заседании Кабинета министров - Ред.) относительно внесения изменений в Кодекс об админарушениях, он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предполагается, что для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юридических лиц, которые являются владельцами или заведений общепита, спортивных учреждений или магазинов, если не соблюдают карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, то для них штраф будет составлять от 3 400 грн до 5 100 грн", - сказал Степанов.

Министр выразил надежду, что народные депутаты поддержат инициативу Кабмина, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать простые правила - носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками. Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах. Первые смягчения карантина в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.