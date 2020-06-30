Какие заболевания лечат в клинике «Мед Сити»

Многопрофильный медицинский центр «Мед Сити» предлагает большой спектр услуг по лечению и диагностике гинекологических, дерматологических, урологических, проктологических, флебологических и других заболеваний.
Многопрофильный медицинский центр «Мед Сити» предлагает большой спектр услуг по лечению и диагностике гинекологических, дерматологических, урологических, проктологических, флебологических и других заболеваний. А для тех, кто беспокоится о своей внешности, в клинике работают трихологи, пластические хирурги и косметологи. Специалисты в эстетической медицине и лечении различных заболеваний отдают предпочтение лазерным методикам. Итак, с чем вам помогут в клинике «Мед Сити», читайте в нашей статье.
В урологическом отделении клиники врачи, используя лазер:
удаляют кисты;
делают пластику уздечки, обрезание (циркумцизию);
удаляют остроконечные кондиломы и др.
В «Мед Сити» применяются и другие методы лечения. Более подробно о показаниях и способах терапии урологических патологий можно узнать, перейдя по ссылке: https://medcity.ua/services/urology/.
Заболевания прямой кишки и перианальной области также часто встречаются среди всех возрастных групп населения. В центр можно обратиться с:
геморроем;
колитом;
глистной инвазией;
нарушениями функции мышц и сфинктеров ЖКТ;
недержанием кала;
проктитом, парапроктитом;
выпадением прямой кишки;
анальными трещинами и др.
Узнать подробнее о симптомах, обследовании и методах лечения проктологических болезней можно на сайте https://medcity.ua/services/proktologiya/.
Еще одной из самых востребованных услуг, предоставляемых медцентром, является лечение патологий сосудов и кровообращения. Флебологические заболевания на сегодняшний день – одни из самых распространенных. Чаще всего пациенты обращаются в «Мед Сити» для лечения:
варикозного расширения вен;
посттромботических состояний;
тромбофлебита;
трофических язв;
флебопатии.
В зависимости от показаний к проведению лечебных процедур специалисты клиники разрабатывают индивидуальные программы с использованием новейших методов терапии.
Сотрудники центра «Мед Сити» единственные в Украине для избавления от волос используют новейшие технологии – динамический лазер Moveo, не имеющий аналогов.
Показания к проведению эпиляции с помощью Moveo:
гигиенические и эстетические требования к телу, обусловленные профессиональной деятельностью (повара, спортсмены, артисты и т. д.);
гирсутизм – повышенная растительность у женщин по мужскому типу;
сверхчувствительность к другим способам депиляции;
гипертрихоз – излишнее оволосение в естественных местах тела (в подмышечных впадинах, на бороде и щеках у мужчин).
Собственные лаборатории в клинике «Мед Сити» позволяют проводить анализы и аппаратные исследования, не теряя времени на поиски диагностического центра. Клиника оснащена современным сверхточным оборудованием, здесь работают сотрудники, обладающие высоким уровнем квалификации и большим профессиональным опытом.
Обращайтесь к лучшим специалистам клиники «Мед Сити»!
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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