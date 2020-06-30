30.06.2020 15:51

Какие заболевания лечат в клинике «Мед Сити»

Многопрофильный медицинский центр «Мед Сити» предлагает большой спектр услуг по лечению и диагностике гинекологических, дерматологических, урологических, проктологических, флебологических и других заболеваний.



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Многопрофильный медицинский центр «Мед Сити» предлагает большой спектр услуг по лечению и диагностике гинекологических, дерматологических, урологических, проктологических, флебологических и других заболеваний. А для тех, кто беспокоится о своей внешности, в клинике работают трихологи, пластические хирурги и косметологи. Специалисты в эстетической медицине и лечении различных заболеваний отдают предпочтение лазерным методикам. Итак, с чем вам помогут в клинике «Мед Сити», читайте в нашей статье.

Урология

В урологическом отделении клиники врачи, используя лазер:

удаляют кисты;

делают пластику уздечки, обрезание (циркумцизию);

удаляют остроконечные кондиломы и др.

В «Мед Сити» применяются и другие методы лечения. Более подробно о показаниях и способах терапии урологических патологий можно узнать, перейдя по ссылке: https://medcity.ua/services/urology/.

Проктология

Заболевания прямой кишки и перианальной области также часто встречаются среди всех возрастных групп населения. В центр можно обратиться с:

геморроем;

колитом;

глистной инвазией;

нарушениями функции мышц и сфинктеров ЖКТ;

недержанием кала;

проктитом, парапроктитом;

выпадением прямой кишки;

анальными трещинами и др.

Узнать подробнее о симптомах, обследовании и методах лечения проктологических болезней можно на сайте https://medcity.ua/services/proktologiya/.

Флебология

Еще одной из самых востребованных услуг, предоставляемых медцентром, является лечение патологий сосудов и кровообращения. Флебологические заболевания на сегодняшний день – одни из самых распространенных. Чаще всего пациенты обращаются в «Мед Сити» для лечения:

варикозного расширения вен;

посттромботических состояний;

тромбофлебита;

трофических язв;

флебопатии.

В зависимости от показаний к проведению лечебных процедур специалисты клиники разрабатывают индивидуальные программы с использованием новейших методов терапии.

Эпиляция лазером

Сотрудники центра «Мед Сити» единственные в Украине для избавления от волос используют новейшие технологии – динамический лазер Moveo, не имеющий аналогов.

Показания к проведению эпиляции с помощью Moveo:

гигиенические и эстетические требования к телу, обусловленные профессиональной деятельностью (повара, спортсмены, артисты и т. д.);

гирсутизм – повышенная растительность у женщин по мужскому типу;

сверхчувствительность к другим способам депиляции;

гипертрихоз – излишнее оволосение в естественных местах тела (в подмышечных впадинах, на бороде и щеках у мужчин).

Собственные лаборатории в клинике «Мед Сити» позволяют проводить анализы и аппаратные исследования, не теряя времени на поиски диагностического центра. Клиника оснащена современным сверхточным оборудованием, здесь работают сотрудники, обладающие высоким уровнем квалификации и большим профессиональным опытом.

Обращайтесь к лучшим специалистам клиники «Мед Сити»!