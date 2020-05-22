Главная Новости Медицина Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что люди с прививками от кори почти не болеют коронавирусом
22.05.2020  11:50   

Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что люди с прививками от кори почти не болеют коронавирусом

В Украине критическое снижение иммунизации от кори - Минздрав готовит письма к главам областных госадминистраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.


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В Украине за первый квартал 2020 года уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита снизился на 20%. В Минздраве эту ситуацию считают критической. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на брифинге в пятницу, 22 мая.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит ситуация, сложившаяся в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паротита, она  критическая – снижение на 20%", – рассказал Степанов.

Министр отметил, что Минздрав готовит письма к главам областных госадминистраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  корь, прививка, коронавирус, заболевание, статистика
 
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