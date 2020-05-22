Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что люди с прививками от кори почти не болеют коронавирусом

В Украине критическое снижение иммунизации от кори - Минздрав готовит письма к главам областных госадминистраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.
В Украине за первый квартал 2020 года уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита снизился на 20%. В Минздраве эту ситуацию считают критической. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на брифинге в пятницу, 22 мая.
Министр отметил, что Минздрав готовит письма к главам областных госадминистраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.
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