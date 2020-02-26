26.02.2020 08:49

Як Харків готується до другого етапу медичної реформи

Установче засідання Госпітальної ради єдиного госпітального округу Харківської області відбулося 25 лютого у Харківській облдержадміністрації.



// city.kharkov.ua

До ради увійшли керівники галузі охорони здоров'я Харкова та області, головні лікарі опорних лікарень - основних медичних установ з надання медичної допомоги після проведення медичної реформи другого рівня, а також представники профспілок, депутати місцевих рад.

Заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан була обрана заступником голови госпітальної ради Михайла Черняка.



Вона повідомила, що в Харкові ведеться інтенсивна підготовка до другого етапу медичної реформи. За її словами, обслуговувати все населення міста, в тому числі надавати екстрену медичну допомогу, будуть три лікувальні заклади: Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова, міські клінічні багатопрофільні лікарні №17 і 25.



«Їхнє завдання - надавати профільну медичну допомогу в цілодобовому режимі. Інші лікувальні установи, які укладуть договір з Національною службою здоров'я України, стануть плановими лікарнями, де будуть обстежуватися і лікуватися пацієнти з направленнями від сімейних лікарів або терапевтів. Не виключено, що деякі лікарні будуть перепрофільовані. Також ми займатимемося розширенням можливостей реабілітаційного та хоспісного напрямків. Ми робимо все, щоб до 1 квітня бути готовими до другого етапу медреформи», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.



Крім того, вона повідомила, що якщо місто протягом квітня-жовтня проведе ремонт приймальних відділень опорних лікарень, то Кабмін виділить для них кошти на нове діагностичне та лікувальне обладнання.