В больницы области с обморожением попали четыре человека

Об этом сообщили в оперативной сводки происшествий за сутки.
Согласно сводке, за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились четыре человека: один в Богодуховском районе, трое – в Харьковском районе.
Все пострадавшие госпитализированы.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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