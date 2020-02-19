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19.02.2020  11:20   

В больницы области с обморожением попали четыре человека

Об этом сообщили в оперативной сводки происшествий за сутки.


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Согласно сводке, за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились четыре человека: один в Богодуховском районе, трое – в Харьковском районе.

Все пострадавшие госпитализированы.

Тэги:  обморожение, больница, харьков
 
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