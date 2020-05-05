05.05.2020 14:14

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цену на электроэнергию для населения, которая и так в разы превышает европейскую

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.



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Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські Новини.

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен/Мвт-ч до 1 474 гривны/Мвт-ч по сравнению с 27 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка".

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,2%, или на 3 гривны/Мвт-ч до 1 596 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены

в Норвегии (6,65 евро/ МВт-ч) в 7,6 раза,

в Швеции (7,97 евро/ МВт-ч) - в 6,3 раза,

в Дании (19,71 евро/ МВт-ч) - в 2,6 раза,

во Франции (16,46 евро/ МВт-ч) - в 3 раза,

в Германии (26,38 евро/ МВт-ч) - на 90,7%

и Австрии (26,08 евро/ МВт-ч) - на 92,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 3,2%, или на 1,03 евро/МВт-ч до 31,61 евро/МВт-ч (925,98 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 4 мая).

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

На конец марта 2020 задолженность населения за поставки и распределение электрической энергии в Харькове и облассти - 588,5 млн .грн.