Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цену на электроэнергию для населения, которая и так в разы превышает европейскую

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.
Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські Новини.
Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.
Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.
Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 4 мая увеличилась на 32,3%, или на 360 гривен/Мвт-ч до 1 474 гривны/Мвт-ч по сравнению с 27 апреля.
Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка".
В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,2%, или на 3 гривны/Мвт-ч до 1 596 гривен/Мвт-ч.
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС превышает цены
Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 3,2%, или на 1,03 евро/МВт-ч до 31,61 евро/МВт-ч (925,98 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 4 мая).
Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.
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