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18.02.2020  17:13   

У Харкові запускають сіті-бот, що розповідає про ремонти на комунальних мережах

Сервіс «Сіті-бот «Назар в місті», за допомогою якого можна дізнатися інформацію про ремонт на комунальних мережах та терміни його виконання, планують запустити в березні в Харкові.


// city.kharkov.ua

Про це повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, до боту «Назар в місті» харків'яни зможуть підключитися в мобільних додатках «Viber» або «Telegram». Зараз сервіс знаходиться на етапі адаптування з міською службою «1562».

Нагадаємо, в грудні 2019 року Харків переміг в конкурсі «Сіті-бот «Назар в місті», ставши одним з чотирьох міст України, які отримали право протягом півроку безкоштовно користуватися новим сервісом.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ситти-бот, харьков, вода, отключение, ремонт
 
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