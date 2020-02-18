18.02.2020 17:13

У Харкові запускають сіті-бот, що розповідає про ремонти на комунальних мережах

Сервіс «Сіті-бот «Назар в місті», за допомогою якого можна дізнатися інформацію про ремонт на комунальних мережах та терміни його виконання, планують запустити в березні в Харкові.



// city.kharkov.ua

Про це повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.



За його словами, до боту «Назар в місті» харків'яни зможуть підключитися в мобільних додатках «Viber» або «Telegram». Зараз сервіс знаходиться на етапі адаптування з міською службою «1562».



Нагадаємо, в грудні 2019 року Харків переміг в конкурсі «Сіті-бот «Назар в місті», ставши одним з чотирьох міст України, які отримали право протягом півроку безкоштовно користуватися новим сервісом.