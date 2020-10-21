Три харьковских вуза вошли в проект по энергомодернизации украинских университетов (ХОГА)

21.10.2020 12:43

Модернизацию проведут в НТУ ХПИ, затем на очереди ХАИ и Университет городского хозяйства.

Проект предусматривает охват энергоаудитом и реконструкцию более 200 зданий в 21 университете и укомплектование современным оборудованием учебных корпусов и общежитий.

Проект будет реализовываться в две фазы: 7 университетов - в 1-й фазе и 14 – во 2-й.

«Сейчас уже подписано 7 соглашений о передаче средств займа с участниками 1-й фазы. Финансирование университетов и 1-й, и 2-й фаз начнется в первой половине 2021 года. Сегодня нами согласованы основные параметры тех субпроектов, которые будут получать средства», – отметил заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Здания университетов, вошедших в проект, имеют устаревшие системы вентиляции, тепло - и энергообеспечения. Это приводит к чрезмерным затратам и неэффективному использованию энергоресурсов.

Общий бюджет проекта составляет почти 160 миллионов евро.

«Это инвестиции в мероприятия по энергоэффективности, которые включают модернизации (санации) зданий, их тепловые и электрические системы, что в комплексе обязательно приведет к экономии электроэнергии и комфортным условиям обучения и труда», - уверены представители Министерства финансов Украины, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северной экологической корпорации (НЕФКО), с которыми МОН совместно будет реализовывать проект.

Так, в 1-ю фазу проекта «Высшее образование Украины» вошел Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», во 2-ю фазу - Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова и Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского «Харьковский авиационный институт».