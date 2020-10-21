Три харьковских вуза вошли в проект по энергомодернизации украинских университетов (ХОГА)

Модернизацию проведут в НТУ ХПИ, затем на очереди ХАИ и Университет городского хозяйства.
Проект будет реализовываться в две фазы: 7 университетов - в 1-й фазе и 14 – во 2-й.
«Сейчас уже подписано 7 соглашений о передаче средств займа с участниками 1-й фазы. Финансирование университетов и 1-й, и 2-й фаз начнется в первой половине 2021 года. Сегодня нами согласованы основные параметры тех субпроектов, которые будут получать средства», – отметил заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.
Здания университетов, вошедших в проект, имеют устаревшие системы вентиляции, тепло - и энергообеспечения. Это приводит к чрезмерным затратам и неэффективному использованию энергоресурсов.
Общий бюджет проекта составляет почти 160 миллионов евро.
«Это инвестиции в мероприятия по энергоэффективности, которые включают модернизации (санации) зданий, их тепловые и электрические системы, что в комплексе обязательно приведет к экономии электроэнергии и комфортным условиям обучения и труда», - уверены представители Министерства финансов Украины, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северной экологической корпорации (НЕФКО), с которыми МОН совместно будет реализовывать проект.
Так, в 1-ю фазу проекта «Высшее образование Украины» вошел Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», во 2-ю фазу - Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова и Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского «Харьковский авиационный институт».
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
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Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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